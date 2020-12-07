В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека

В Кыргызстане за последние сутки зафиксировали две смерти от коронавируса. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, по одному случаю зарегистрировали в Бишкеке и Чуйской области.

За весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии, по официальным сведениям, в стране умерли 1 тысяча 297 человек.