Депутат требует переименовать села в Чуйской области

На заседании Жогорку Кенеша депутат Жанар Акаев попросил кабмин переименовать села в Чуйской области.

Он перечислил села с русскими названиями: Беловодское, Садовое, Сосновка, Васильевка, Ивановка, Орловка, Озерное, Октябрьское, Полтавка, Крупское, Романовка, Петровка, Кировское, Комсомольское, Полевое, Советское, Буденовка, Маевка, Мраморное, Лесное, Серафимовка, Степное, Любляное, Юрьевка и другие.

«Где мы живем? Надеюсь, в 2025 году вы возьметесь за переименование этих сел», — сказал Жанар Акаев.