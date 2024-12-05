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Власть

Депутат требует переименовать села в Чуйской области

На заседании Жогорку Кенеша депутат Жанар Акаев попросил кабмин переименовать села в Чуйской области.

Он перечислил села с русскими названиями: Беловодское, Садовое, Сосновка, Васильевка, Ивановка, Орловка, Озерное, Октябрьское, Полтавка, Крупское, Романовка, Петровка, Кировское, Комсомольское, Полевое, Советское, Буденовка, Маевка, Мраморное, Лесное, Серафимовка, Степное, Любляное, Юрьевка и другие.

«Где мы живем? Надеюсь, в 2025 году вы возьметесь за переименование этих сел», — сказал Жанар Акаев.

Ранее вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев спросил, когда директор Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления Кудайберген Базарбаев представит депутатам законопроект о переименовании четырех районов столицы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313236/
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