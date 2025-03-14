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Власть

Обучение детей в селах обходится государству дороже, чем в Бишкеке

Обучение детей в селах обходится государству дороже, чем в Бишкеке. Об этом заявила глава Минобразования Догдуркуль Кендирбаева на заседании депутатской группы «Мекенчил».

Нардеп Айбек Алтынбеков спросил у нее, как реализуется постановление № 519, которое предусматривало оптимизацию среднеобразовательных учреждений.

«Предлагалось сократить школы, где училось мало детей, и перевести их в другие близлежащие учебные учреждения. Для этого выделяли автобусы. Акылбека Усенбековича (Жапаров, бывший глава кабмина. — Прим. 24.kg) сейчас нет. Он говорил, что на такие школы уходит по 1 миллиону сомов в день и они старые. Учителей не хватает», — сказал народный избранник.

Министр ответила, что в столице обучение детей обходится государству намного дешевле, чем в регионах, где на одного ребенка расходуется 55 тысяч сомов.

В ответ Айбек Алтынбеков сказал, что родители в селах отправляют стране миллиарды сомов, работая за рубежом, и министерство обязано обучать их детей, невзирая на расходы.

«Догдуркуль Шаршеевна, никогда не делите так детей. Выделили автобусы, но не забывайте про ответственность. Водители везут учащихся до другой школы за 7-8 километров, дороги плохие, бывают дождь, снег. Готовы ли вы нести ответственность, если случится авария?» — спросил он.

Глава Минобразования ответила, что на сегодня процесс оптимизации приостановлен, и обещала дать более развернутый ответ после анализа ситуации с сокращением школ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322840/
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