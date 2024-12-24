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Власть

Четыре населенных пункта включат в категорию сел. Комитет ЖК одобрил проект

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту одобрил законопроект «Об отнесении некоторых населенных пунктов Баткенской и Чуйской областей Кыргызской Республики к категории айыла (села)» в третьем чтении.

Документом предусматривается включение в категорию айыла (села) следующих населенных пунктов:

  • Жаштык айыльного аймака Жаны-Жер Лейлекского района Баткенской области;
  • Бозогул айыльного аймака Тогуз-Булак Лейлекского района Баткенской области;
  • Иманалы Айдарбеков айыльного аймака Байтик Баатыр Аламединского района Чуйской области;
  • Боз-Бармак айыльного аймака Жээк Иссык-Атинского района Чуйской области.

Комитет также рассмотрел и одобрил законопроект «О присвоении безымянной горной вершине высотой 5 тысяч 576 метров, находящейся в районе ледника Южный Инильчек Сары-Джазского хребта Тянь-Шаня, географического названия «Пик Организации Объединенных Наций» в третьем чтении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315225/
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