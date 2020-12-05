Отопительный сезон в разгаре. Как переживает зимние нагрузки ТЭЦ Бишкека

Сейчас на столичной теплоэлектроцентрали самое жаркое время — зимние максимумы нагрузок. Мы побывали на объекте и узнали, как идут поставки угля, почему работа котлов без фильтров невозможна, и посмотрели новый цех химводоочистки.

Все работает по графику

ТЭЦ Бишкека — самый крупный источник выработки электроэнергии на севере страны. За сутки в среднем она вырабатывает 7-8 миллионов киловатт-часов. Столько же вырабатывает небольшая ГЭС, например, Уч-Курганская. Кроме того, станция подает тепло и воду в столицу.

«На сегодня ТЭЦ работает в штатном режиме. Тепло и воду мы подаем по графику, который нам задает «Бишкектеплосеть». Он меняется каждый день», — рассказали в «Электрических станциях».

Сейчас на ТЭЦ полным ходом идет поставка угля. На весь сезон нужно около 1,2 миллиарда тонн твердого топлива. Но поставить такой большой объем разово просто невозможно. Да и склады станции на него не рассчитаны.

Поэтому топливо поставляют небольшими партиями в течение всего сезона. Сейчас на складах есть около 300 тысяч тонн угля. Его будут завозить на ТЭЦ вплоть до апреля. Разгрузка топлива идет круглосуточно. Импортный казахский уголь поступает в вагонах. За сутки с помощью специального оборудования — вагоноопрокидывателя — можно разгрузить до 120 вагонов с твердым топливом.

А вот местный уголь привозят с месторождения Кара-Кече на большегрузных машинах. Его уже разгружают вручную. На сегодня местный уголь на ТЭЦ поставляют 14 компаний. Но сортовой уголь привозит только «Кыргызкомур», потому что этот вид топлива есть только на месторождении Кара-Кече.

Котлы без фильтров не работают

Много лет обыватели обсуждают вопрос экологичности работы ТЭЦ. На самой теплоэлектроцентрали только посмеиваются, слыша очередной миф о работе оборудования. Например, в прошлом году депутат Бишкекского городского кенеша Казыбек Эргешов заподозрил, что фильтры на столичной ТЭЦ отключают в ночное время.

Инженер ТЭЦ Бишкека Алманбек уулу Байыш отвечает, что отключить фильтры невозможно. Все оборудование работает в единой системе. Проще говоря, если отключатся фильтры, то ТЭЦ просто перестанет вырабатывать тепло и электроэнергию.

Отрицает он и тот факт, что именно ТЭЦ — главный источник загрязнения воздуха в Бишкеке. Выходящий из новой трубы ТЭЦ дым очищен от вредных веществ на 99,9 процента, а из старой — на 92-93 процента. В доказательство он показывает те самые фильтры и рассказывает, как они работают.

«В здании электрофильтров происходит очистка уходящих газов от золы. Электрофильтры работают по такому принципу, что внутри расположены электроды, которые заряжаются положительным зарядом. А уходящие газы — отрицательным. В результате реакции на электродах скапливается зола, а в атмосферу уходит чистый воздух. По мере накопления электроды обстукиваются. Зола скапливается в бункерах», — объяснил Алманбек уулу Байыш.

Новый цех водоочистки

Совсем недавно на территории ТЭЦ Бишкека появился новый объект — цех химводоочистки. Он расположен рядом с новым оборудованием, которое устанавливала китайская компания TBEA. Построили его в 2018 году.

Замначальника цеха Мырзагуль Бусурманкулова рассказала, что сейчас здесь установлено уникальное оборудование. Такой системы очистки нет нигде в Кыргызстане. Именно новый цех ХВО стал первым объектом в КР, на котором применили мембранную систему очистки воды.

Воду для новых котлов берут из БЧК. После ее подогрева до 25 градусов, она направляется в интегральную установку, где происходит процесс добавление реагентов для очистки воды. Далее вода идет в накопительные баки, а затем — в ультрафильтрационную установку.

Воду очищают несколько раз, чтобы получить нужные параметры. И только потом подают на блоки питания для выработки электроэнергии.

Мырзагуль Бусурманкулова признается, что работать на новом оборудовании гораздо проще, чем на старом. Процесс максимально автоматизирован, что значительно упрощает работу. А еще рассказывает, что после строительства нового цеха процесс подачи воды для новой и старой частей ТЭЦ разделили. Отдельно очищается и вода для подачи горожанам. Ее берут уже не из БЧК, а из системы Горводоканала.

Кыргызский Муслим Магомаев

ТЭЦ Бишкека богата не только углем и вырабатываемой электроэнергией. Здесь трудится 1,5 тысячи человек, благодаря которым в наших домах тепло и светло. Они владеют уникальными профессиями. А многие из них и вовсе между уникальным талантом и сложной профессией сделали выбор в пользу ТЭЦ.

Один из них — слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов Мирлан Сулайманов. В «Электрических станциях» его называют кыргызским Муслимом Магомаевым.