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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане еще 12 медиков заразились коронавирусом

В Кыргызстане за сутки COVID-19 заразились еще 12 медицинских работников. Об этом сегодня сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Чуйской области зарегистрировали пять случаев (один в красной зоне), в Оше — один, в Ошской области — один, в Джалал-Абадской — один (в красной зоне), в Иссык-Кульской — три, в Таласской — один (в красной зоне).

За сутки с выздоровлением выписаны из стационаров десять медработников, из домашней самоизоляции — пять.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 3 тысячи 956, из которых выздоровели 3 тысячи 649.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175508/
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