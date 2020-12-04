В Кыргызстане еще 12 медиков заразились коронавирусом

В Кыргызстане за сутки COVID-19 заразились еще 12 медицинских работников. Об этом сегодня сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Чуйской области зарегистрировали пять случаев (один в красной зоне), в Оше — один, в Ошской области — один, в Джалал-Абадской — один (в красной зоне), в Иссык-Кульской — три, в Таласской — один (в красной зоне).

За сутки с выздоровлением выписаны из стационаров десять медработников, из домашней самоизоляции — пять.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 3 тысячи 956, из которых выздоровели 3 тысячи 649.