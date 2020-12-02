Освобождение Батукаева. Начальник учреждения отказался отпускать кримавторитета

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении экс-генпрокурора Аиды Саляновой по незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева.

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На процессе приступили к допросу обвиняемой.

В ходе заседания Аида Салянова отметила, что во время рассмотрения вопроса об освобождении Азиза Батукаева в парламенте ей было известно, что это представление вносил исполняющий обязанности заместителя начальника учреждения, где отбывал наказание кримавторитет.

Фото 24.kg. Аида Салянова

«В учреждении должна быть администрация, работа не должна прерываться. Если нет начальника, есть его заместитель. В случае если отсутствует таковой, должен быть исполняющий обязанности», — сказала она.

Гособвинитель сообщил, что начальник СИЗО № 4, который на тот момент работал, отказался подписывать представление об освобождении Батукаева и написал рапорт об увольнении. Кроме того, уволился и его заместитель.

Обвиняемая заявила, что этого она не знала. «Скорее всего, это стало известно в парламенте во время рассмотрения вопроса. В любом случае представление вносит администрация учреждения, даже если это и. о. заместителя. У него были права вносить представление об освобождении в связи с болезнью», — ответила Аида Салянова.

Прокурор спросил, учитывалась ли личность кримавторитета при его освобождении. Обвиняемая ответила: информации о том, что Батукаев переводился на более жесткий режим содержания, у нее не было.

«Была информация участвующего прокурора и спецпрокурора о том, что освобождение было законным. Экс-заместитель спецпрокурора сказал в суде, что если бы у него были малейшие сомнения, он не поддержал бы представление. Все в один голос сказали, что Азиз Батукаев болен. Почему я должна копаться в деталях, если в целом концептуально все говорили, что это было законно?» — подчеркнула Аида Салянова.

Обвиняемыми по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, включая бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева. Дело в отношении 14 обвиняемых выделили в отдельное производство, поскольку они заключили сделку со следствием. Две инстанции приговорили Алмазбека Атамбаева к 11 годам лишения свободы, но Верховный суд отменил решение и отправил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. Материалы в отношении Аиды Саляновой выделили в отдельное производство, так как она не признала вину.