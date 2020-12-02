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Общество

В Таласе 24 часа непрерывно будут читать эпос «Манас»

В Таласе 4 декабря в Кыргызском национальном комплексе «Манас Ордо» в течение суток будут читать эпос. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации и туризма.

По его информации, ведомство организовывает мероприятие, посвященное Дню Манаса.

«В мероприятии примут участие молодые и известные манасчи со всего Кыргызстана. Чтение эпоса «Манас» стартует 4 декабря в 11.00 и завершится 5 декабря в то же время. Стоит отметить, что событие организовывается при поддержке спонсоров и меценатов, без затрат из республиканского бюджета», — сказали в Минкультуры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175215/
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