Вторая волна COVID-19. Почему в Кыргызстане стали выявлять меньше зараженных

В Кыргызстане небольшой спад заболеваемости COVID-19 и внебольничной пневмонии. Говорит ли это о том, что ситуация стабилизировалась, 24.kg рассказал заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

— В ноябре самое большое количество больных регистрировалось 9 и 10 числа — более 570 в сутки. Последнюю неделю — не выше 460. Можно ли говорить о стабилизации ситуации?

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— Есть эпидемиологический параметр — коэффициент эффективного числа. Скольких человек может заразить заболевший. Если одного — то это единица. В этом положении начинает формироваться стабилизация ситуации. У нас сейчас он как раз примерно на уровне единицы.

Второй показатель — темп прироста. Для анализа мы берем данные обычно за последние две недели, сравниваем их с предыдущими. Это делается, чтобы примерно вычислять, что будет дальше. Темпы прироста в Кыргызстане на сегодня тоже стабильны.

— Получается, ситуация немного стабилизируется?

Есть небольшая стабильность — на достаточно высоких уровнях заболеваемости, ежедневной регистрации новых случаев. Нурболот Усенбаев

— Сейчас высокий уровень лабораторно подтвержденных случаев остается в Бишкеке, Чуйской области.

Не стоит забывать, что впереди нас ждет сезон гриппа, обычно в декабре увеличивается количество заболевших. Поэтому возможно наслоение двух инфекций. Населению надо быть вдвойне осторожными в этот период, потому что можно заразиться как гриппом, так и COVID-19. И самый плохой вариант — что возможна сочетанная инфекция, когда одновременно заражаешься двумя заболеваниями. Это очень большая угроза для здоровья.

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Людям необходимо соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы, без надобности не находиться в местах массового скопления людей. Казалось бы, простые правила, но многие люди у нас не обращают на это внимание.

Не стоит забывать, что нужно одеваться по погоде. Сейчас много простудных заболеваний. А закономерность такая, что ковидная инфекция легче «цепляется», когда человек заболел, когда у него ослаблен иммунитет.

— Но как человеку понять, банальное ОРВИ у него или COVID-19. Идти в ЦСМ?

— Звонить в 118, в свой центр семейной медицины, врачу.

При высокой температуре можно принимать только жаропонижающие, пока не приедет мобильная бригада. Она может взять анализы, потом уже будут принимать решение по дальнейшему лечению. Сейчас многие больные остаются дома, если у них заболевание легкой или средней тяжести.

— ПЦР-анализ должны взять у всех членов семьи, если у кого-то положительный анализ?

— Если у кого-то из членов семьи результат ПЦР-анализа положительный, то остальных берут под наблюдение. При этом контактные должны находиться на изоляции, дома. Если у них появляются симптомы, то в этом случае у них также возьмут мазок.

Часто бывает, что в семье заболевает только один член семьи. Нурблот Усенбаев

Это может сработать иммунитет, дома соблюдаются простые гигиенические правила: изолировать больного, использовать мыло, санитайзеры, чаще проветривать квартиру или дом, проводить влажную уборку.

— А Минздрав уже анализировал причину снижения выявляемости?

— Скажу, что люди все же стали чаще использовать антисептики, дезификанты, носить маски, мыть руки. У нас сейчас резко упало и количество кишечных инфекций, что тоже о многом говорит. Кроме того, увеличивается популяция, у которой появляются антитела.

Конечно, мы имеем очень короткий период эпидемиологического наблюдения, но мне кажется, что примерно в течение месяца идет подъем, потом два месяца идет затишье, снижается уровень заболеваемости, потом снова подъем. В декабре ожидаем некоторый рост.

— В Европе опять растет заболеваемость, этот сценарий может повториться у нас? Летом именно так и произошло.

— Мы относимся к Европейскому региону, но мы совсем другая страна, со своими особенностями. Прямой корреляции с Европой нет, потому что там во многом урбанизировано население, а у нас только в крупных городах — Бишкеке и Оше. Но до сих пор ограничено сообщение с другими странами. Это сдерживающий фактор. Вообще нам приходится очень тщательно взвешивать все ограничительные мероприятия, потому что это связано с экономической стороной. Люди должны на что-то жить.