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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

Мэрия Бишкека намерена уделить внимание ремонту тротуаров в следующем году

Мэрия Бишкека намерена уделить внимание ремонту тротуаров в следующем году. Об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности градоначальника Балбак Тулобаев.

Он отметил, что в этом году муниципалитет начал реализацию второй фазы проекта по реконструкции столичных дорог на средства КНР. «Сейчас идут подготовительные работы. В апреле следующего года начнется ремонт», — сказал Балбак Тулобаев.

Он добавил, что, кроме того, дороги ремонтируются за счет бюджетных средств силами Бишкекасфальтсервиса. «В следующем году мы хотим конкретно заниматься тротуарами, их надо отремонтировать, велодорожки. К сожалению, денег пока хватает только на это», — заметил и. о. мэра.

Напомним, что вторая фаза проекта развития улично-дорожной сети Бишкека рассчитана на два года. За это время в столице планируется построить пять мостов и отремонтировать 60 улиц общей протяженностью более 70 километров.

Многие улицы из этого списка расширят или построят заново, на всех будут тротуары и ирригационная сеть. Ремонт произведут за счет грантовых средств Китайской Народной Республики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175063/
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