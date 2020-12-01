В Кыргызстане за сутки выявили еще 371 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 69 случаев, Оше — 3, Чуйской области — 126, Ошской — 11, Таласской — 11, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 36, Джалал-Абадской — 86, Баткенской — 26.

С марта в республике зарегистрировали 73 тысячи 178 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.