11:06
USD 84.80
EUR 101.58
RUB 1.11
Общество
Сюжет: COVID-19

В КР выявили 371 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 73 178

В Кыргызстане за сутки выявили еще 371 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 69 случаев, Оше — 3, Чуйской области — 126, Ошской — 11, Таласской — 11, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 36, Джалал-Абадской — 86, Баткенской — 26.

С марта в республике зарегистрировали 73 тысячи 178 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175002/
просмотров: 215
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли еще четыре человека
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 562 человека
В Бишкеке возобновили работу кинотеатры, фудкорты, компьютерные клубы
Ученики в Бишкеке могут вернуться в школы в третьей четверти. При каких условиях
Рекомендация ВОЗ: Максимум 15 минут близких контактов за сутки не ближе 2 метров
Разработано устройство, позволяющее получить результат ПЦР-теста за пять минут
Мэрия турецкого города Самсуна передала столице 180 тысяч медицинских масок
В мире COVID-19 заразились свыше 62,6 миллиона, умерли более 1,4 миллиона
В Кыргызстане еще 17 медиков заразились коронавирусом
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли еще пять человек
Популярные новости
Нужно&nbsp;ли лишить русский язык статуса официального? Голосование Нужно ли лишить русский язык статуса официального? Голосование
Кыргызстанец Урмат Абасканов без образования с&nbsp;нуля основал в&nbsp;США свою компанию Кыргызстанец Урмат Абасканов без образования с нуля основал в США свою компанию
Прослушка Атамбаева в&nbsp;СИЗО ГКНБ: возбуждено уголовное дело Прослушка Атамбаева в СИЗО ГКНБ: возбуждено уголовное дело
Освобождение Батукаева. На&nbsp;митинге около Верховного суда произошла драка Освобождение Батукаева. На митинге около Верховного суда произошла драка
Бизнес
C&nbsp;наступлением холодов детский организм больше всего подвергается риску заболеть C наступлением холодов детский организм больше всего подвергается риску заболеть
&laquo;IT&nbsp;Школа MegaCom&raquo;: освой профессию будущего! «IT Школа MegaCom»: освой профессию будущего!
Акция 1+1&nbsp;продлевается! Купив один телефон, второй вы&nbsp;получите В&nbsp;ПОДАРОК! Акция 1+1 продлевается! Купив один телефон, второй вы получите В ПОДАРОК!
Выиграй квартиру мечты! До&nbsp;завершения лотереи &laquo;Поймай удачу&raquo;&nbsp;&mdash; один день Выиграй квартиру мечты! До завершения лотереи «Поймай удачу» — один день
1 декабря, вторник
11:02
В Джалал-Абаде два человека претендуют на должность мэра города В Джалал-Абаде два человека претендуют на должность мэр...
11:02
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли еще четыре человека
11:00
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 562 человека
10:59
В КР выявили 371 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 73 178
10:56
В Ноокене в результате аварии погибли три человека