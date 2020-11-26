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Общество
Сюжет: COVID-19

В мире COVID-19 заразились свыше 60,3 миллиона, умерли более 1,4 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 666 тысяч 974. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 60 миллионов 346 тысяч 970 человек. Больше всего зараженных в США (12 миллионов 772 тысячи 721), Индии (9 миллионов 222 тысячи 216), Бразилии (6 миллионов 166 тысяч 606), Франции (2 миллиона 221 тысяча 774), России (2 миллиона 144 тысячи 229), Испании (1 миллион 605 тысяч 606), Великобритании (1 миллион 560 тысяч 872), Италии (1 миллион 480 тысяч 874), Аргентине (1 миллион 390 тысяч 388) и Колумбии (1 миллион 270 тысяч 991).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 38,6 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 401 тысячу 745.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 420 тысяч 721. За сутки показатель вырос на 11 тысяч 513 человек. В том числе в США скончались 262 тысячи 177 человек, Бразилии — 170 тысяч 769, Индии — 134 тысячи 699, Мексике — 103 тысячи 597 и Великобритании — 56 тысяч 630.

В Кыргызстане зарегистрировали 71 тысячу 171 случай заражения коронавирусом, Казахстане — 128 тысяч 400, Узбекистане — 72 тысячи 178, Таджикистане — 12 тысяч 8.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174541/
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