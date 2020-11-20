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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Активиста Тимура Шайхутдинова вызвали на допрос в ГКНБ

Члена гражданского союза «За реформы и результат» Тимура Шайхутдинова вызвали на допрос в ГКНБ. Об этом сообщил он сам на странице в Facebook.

По словам активиста, он проходит свидетелем по уголовному делу о коррупции при проведении конкурсного отбора в патрульную милицию.

«Вызвали на допрос в ГКНБ в качестве свидетеля по делу подполковника Нура Сатыбалдиева. Сходил. Следователь вел себя предельно корректно. Я ответил на его вопросы, но мало чем, наверное, был полезен... Мы заинтересованы в том, чтобы любые нарушения, если они имели место быть, были выявлены и преданы огласке. Будем наблюдать. Система открытого конкурса должна продолжать существовать, но совершенствоваться», — написал Тимур Шайхутдинов.

Напомним, что 28 октября сотрудники ГКНБ выявили коррупционную схему, действовавшую при проведении конкурсного отбора в патрульную милицию. По подозрению в коррупции задержан заместитель начальника ГУОБДД МВД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173914/
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