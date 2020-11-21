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Общество

Итальянские водители необычным способом поблагодарили врачей за борьбу с COVID

Водители разных автобусных компаний Италии объединились, чтобы выразить благодарность медикам, борющимся с распространением COVID-19. Об этом сообщил ТАСС.

Кроме того, во время акции почтили память жертв пандемии. Участники сформировали гигантское сердце из автобусов в городе Бергамо.

«На этих автобусах мы перевозили миллионы туристов, чтобы они увидели красоты Бергамо и Италии. Мы хотим таким образом метафорически перезапустить эти автобусы, дать сигнал, что надежда есть и что Италия будет жить», — заявил водитель туристического автобуса в Бергамо Алессандро Портолеккья.

В акции участвовали 86 туристических компаний. Бергамо — город в Ломбардии, эта провинция больше всего пострадала от коронавируса. Согласно данным Университета Джона Хопкинса, в стране переболело к этому моменту более миллиона 200 тысяч человек, более 47 тысяч умерли.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173885/
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