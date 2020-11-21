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Общество
Сюжет: COVID-19

Первая волна COVID-19. На кыргызстанцев в России потратили 10 миллионов сомов

На поддержку мигрантов в России во время пандемии коронавируса потратили 10 миллионов сомов. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель представительства Государственной службы миграции КР в РФ Майрамбек Бейшенов.

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По его словам, деньги выделяли из республиканского бюджета по линии Министерства иностранных дел КР. Данный вопрос курировало посольство Кыргызстана в России.

«Деньги направили на поддержку наших мигрантов, оказавшихся в трудной ситуации. Им покупали продукты, размещали в гостиницах и хостелах, покупали средства индивидуальной защиты (СИЗ). Помогали и тем, кто начинал болеть. По линии Госслужбы миграции использовались привлеченные деньги. Мы заключили меморандум с Международной организацией по миграции. Во время первой волны COVID-19 мы получили около $20 тысяч (примерно 1 миллион 560 тысяч сомов)», — проинформировал он.

Чиновник подчеркнул, что в случае повторения карантинных мер в 2021 году мигрантам окажут аналогичную помощь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173883/
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