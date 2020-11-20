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Общество
Сюжет: COVID-19

Строительство инфекционной больницы в городе Ош до сих пор не завершено

Строительство инфекционной больницы в Оше до сих пор не завершено. Об этом сообщили в Госстрое.

По его данным, на сегодня готовность объекта составляет 89 процентов.

«Подрядной организацией завершены строительно-монтажные работы реанимационного отделения, а также первого и второго блоков. Установлены внутренние системы отопления, водопровод, канализация, электропроводка, оконные и дверные блоки, пожарная сигнализация и вентиляция. Завершены отделочные и облицовочные работы внутренних стен. Ведутся работы по устройству отмостки, укладка брусчатки, наружное освещение и работы по благоустройству прилегающей территории», — отметили в ведомстве.

В Госстрое добавили, что для больницы закуплено необходимое медицинское оборудование, мебель и инвентарь. На данный момент проводятся работы по оснащению больниц централизованной системой подачи жидкого кислорода и газификатора.

Строительство экспериментальной быстровозводимой инфекционной больницы на 100 койко-мест началось 28 июля. Ранее мэр Оша Таалайбек Сарыбашов сообщал, что уже в ноябре она начнет принимать пациентов. Вообще же объект из быстровозводимых конструкций планировали сдать в эксплуатацию в октябре 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173882/
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