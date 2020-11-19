В мэрии Бишкека объяснили, почему не могут закончить ремонт улицы Усенбаева

Завершить ремонт улицы Усенбаева мешают самовольно установленные заборы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, выездная комиссия городских служб продолжает инспектировать проблемные участки города.

«Работы по прокладке нового асфальтового покрытия завершены на отрезке от улицы Боконбаева до улицы Московской, на участке по улице Токтогула имеются препятствия — около пяти домовладельцев значительно сузили проезжую часть, самовольно установив заборы. Взрослым и детям ходить пешком на этом отрезке во время проезда автомашин было очень опасно», — отметили в муниципалитете.

Выездная комиссия приняла решение о возврате муниципальной территории, управлению землепользования и строительства направлено письмо о демонтаже незаконных заборов.

Кроме того, определенные препятствия создают и опоры линий электропередачи. Восточный РЭС передвинет железобетонные опоры.

После завершения работ ширина проезжей части составит 7 метров, тротуара — 1,5 метра.