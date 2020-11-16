Нурсултана Кубанова назначили общественным советником мэра Бишкека

Нурсултана Кубанова сегодня назначили общественным советником мэра Бишкека. Об этом 24.kg сообщил он сам.

Соответствующее распоряжение подписал и. о. градоначальника Балбак Тулобаев.

Нурсултан Кубанов подчеркнул, что будет помогать городу по вопросам образования. «Открыт всем предложениям и инициативам. Давайте вместе развивать образовательную систему страны», — сказал он.

Отметим, что Нурсултан Кубанов баллотировался на парламентских выборах 2020 года от политпартии «Бир Бол».

Ранее советником мэра столицы была Гуля Алмамбетова.