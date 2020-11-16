В Кыргызстане за сутки выявили 479 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировано 169 случаев, в Оше — 26, Чуйской области — 77, Ошской — 15, Таласской — 23, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 59, Джалал-Абадской — 64, Баткенской — 45.

С марта в республике зарегистрировали 66 тысяч 983 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.