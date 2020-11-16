09:56
USD 84.80
EUR 100.19
RUB 1.10
Общество
Сюжет: COVID-19

В КР выявили 479 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 66 983

В Кыргызстане за сутки выявили 479 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировано 169 случаев, в Оше — 26, Чуйской области — 77, Ошской — 15, Таласской — 23, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 59, Джалал-Абадской — 64, Баткенской — 45.

С марта в республике зарегистрировали 66 тысяч 983 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173115/
просмотров: 331
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане еще 20 медиков заразились коронавирусом
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли четыре человека
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 439 человек
Скончалась заслуженный врач Дамира Байзакова
Вторая волна COVID-19. Узбекистан передал Кыргызстану гуманитарную помощь
Еще 22 медика заразились коронавирусом, пять из них работали в красной зоне
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли три человека
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 474 человека
В КР выявили 551 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 66 504
Россия и Казахстан восстанавливают авиасообщение: количество рейсов увеличивают
Популярные новости
Вы&nbsp;готовы скинуться на&nbsp;выплату внешнего долга? Голосование Вы готовы скинуться на выплату внешнего долга? Голосование
В&nbsp;доме Тайырбека Сарпашева провели обыск В доме Тайырбека Сарпашева провели обыск
Зимнего туристического сезона в&nbsp;Кыргызстане не&nbsp;будет Зимнего туристического сезона в Кыргызстане не будет
От&nbsp;пневмонии скончался экс-министр образования и&nbsp;науки КР&nbsp;Каныбек Исаков От пневмонии скончался экс-министр образования и науки КР Каныбек Исаков
Бизнес
MegaCom продолжает расширение и&nbsp;модернизацию сети&nbsp;4G MegaCom продолжает расширение и модернизацию сети 4G
Обращение сотрудников золотодобывающего комбината &laquo;Макмал&raquo; к&nbsp;и.&nbsp;о. президента Обращение сотрудников золотодобывающего комбината «Макмал» к и. о. президента
Добро пожаловать в&nbsp;новые сберкассы &laquo;Керемет Банка&raquo; в&nbsp;Нарыне и&nbsp;Оше Добро пожаловать в новые сберкассы «Керемет Банка» в Нарыне и Оше
O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в&nbsp;категории &laquo;развлечения&raquo; O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в категории «развлечения»
16 ноября, понедельник
09:52
В Кыргызстане еще 20 медиков заразились коронавирусом В Кыргызстане еще 20 медиков заразились коронавирусом
09:48
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли четыре человека
09:42
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 439 человек
09:40
В КР выявили 479 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 66 983
09:32
Скончалась заслуженный врач Дамира Байзакова