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Общество
Сюжет: COVID-19

Россия отправила в Кыргызстан 50 тысяч ПЦР тест-систем

Правительство России направило в Минздрав 500 комплектов ПЦР-тест систем. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, сегодня груз прибыл в международный аэропорт «Манас».

«500 комплектов систем ПЦР-тестирования, присланных из России, хватит на 50 тысяч лабораторных исследований. Мы благодарны Российской Федерации за поддержку в сегодняшней сложной эпидемиологической ситуации», — сказал заместитель министра Нурболот Усенбаев.

В ведомстве отметили, что в ходе рабочего визита первого вице-премьера Артема Новикова в Россию он встретился с главой Роспотребнадзора, главным санитарным врачом Анной Поповой. Стороны обсудили сотрудничество в борьбе с COVID-19 и эпидемиологической безопасности. В результате этой встречи Российская сторона предоставила Кыргызстану 50 тысяч ПЦР-тестов в качестве гуманитарной помощи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173071/
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