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Общество

Ветеринары вышли в защиту своего руководителя, задержанного ГКНБ

Сотрудники Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности выступили в защиту своего руководителя, который ранее был задержан ГКНБ по подозрению в коррупции.

Ветеринары заявили, что при руководстве Калыса Жумаканова инспекция вела свою деятельность эффективно. В стране значительно уменьшилась заболеваемость бруцеллезом.

По словам ветеринара Серена Жумакадырова, при Калысе Жумаканове также обновилось техническое оснащение.

«Мы с ним проработали 15 лет. Он честный человек. Мы не думаем, что он занимался коррупцией. Поэтому просим Садыра Нургожоевича посодействовать объективному расследованию дела нашего руководителя», — сказал ветеринар Уметалы Саалаев.

Отметим, ранее ГКНБ сообщал, что по итогам аудита, проведенного Счетной палатой, только по одному факту закупок вакцин от бруцеллеза для крупного рогатого скота выявлен ущерб в размере 31 миллиона сомов.

«Нельзя смотреть только на общую сумму потраченных денег на вакцину и делать какие-то выводы. Нужно смотреть на результат, качество. Эти вакцины были привезены из Иордании. Стоимость вакцины составляла 49 сомов. Но они использовались только один раз на одну голову скота. Наша отечественная стоит 22 сома, но ее приходилось несколько раз в год колоть, это же неэкономно. В этом случае фермеры потерпели бы большие убытки», — сказал Серен Жумакадыров.

Ветеринары выразили несогласие с задержанием их руководителя Калыса Жумаканова и других сотрудников Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172912/
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