Открыта регистрация на конгресс «Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий»

Началась подготовка к V международному конгрессу и выставке «Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий», которые пройдут 17-18 февраля 2021 года в Ташкенте.

Это профессиональная площадка для диалога, обмена опытом, поиска решений и консолидации усилий представителей власти и бизнеса для эффективной реализации целого ряда проектов строительства и модернизации гидроэлектростанций региона (Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, Иран, Армения, Россия, Казахстан, Грузия, Турция).

Самое интересное в программе мероприятия 2021:

• презентации инвестиционных проектов и программ их реализации, стратегия развития отрасли, способы успешного ведения бизнеса в Узбекистане;

• стратегическое пленарное заседание: развитие гидроэнергетики Центральной Азии и Каспийского региона: антикризисные стратегии, межгосударственное сотрудничество в регионе, планы правительств, инициаторов, операторов;

• презентации Greenfield и Brownfield проектов в гидроэнергетике стран региона на 2021-2025 годы;

• заседание с топ-менеджерами и техническими руководителями компаний-операторов и ГЭС;

• специализированный круглый стол со всеми игроками отрасли;

• эксклюзивная выставка и презентация инновационных технологий, решений и оборудования: строительство, модернизация, эксплуатация, повышение эффективности;

• инвестиционные стратегии — наиболее эффективные практики и механизмы финансирования гидроэнергетических проектов региона;

• практические примеры от компаний, успешно реализующих проекты строительства и модернизации ГЭС в регионе;

• конкретные инвестиционные проекты строительства и модернизации малых ГЭС и решения для их реализации.

Кроме того, «Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий» — это более 30 часов делового и неформального общения: гала-ужин, интерактивные круглые столы, встречи тет-а-тет и многое другое.

Мероприятие пройдет при поддержке Министерства энергетики Узбекистана. Стратегический партнер конгресса — АО «Узбекгидроэнерго».

Уже сейчас можно зарегистрироваться на форум по ссылке.

24.kg является информационным партнером мероприятия.