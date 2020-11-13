Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 ноября: дождь со снегом

В Кыргызстане дождь со снегом. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.
В Бишкеке температура воздуха ночью −3, днем +5 градусов.
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В Чуйской области ожидается ночью −5, днем +6 градусов.
В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью −1, днем до +10 градусов.
В Нарынской области −9 ночью и +8 градусов днем. Ветер с порывами до 15-20 м/с.
В Иссык-Кульской области ночью −4, днем +8 градусов. Ветер с порывами до 15-20 м/с.
В Таласской области температура ночью −7, днем +6 градусов.