В мире COVID-19 заразились свыше 52,6 миллиона, умерли более 1,2 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 632 тысячи 478. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 52 миллиона 981 тысяча 305 человек. Больше всего зараженных в США (10 миллионов 546 тысяч 23), Индии (8 миллионов 683 тысячи 916), Бразилии (5 миллионов 781 тысяча 582), Франции (1 миллион 915 тысяч 282), России (1 миллион 843 тысячи 678), Испании (1 миллион 437 тысяч 220), Великобритании (1 миллион 293 тысячи 715), Аргентине (1 миллион 284 тысячи 519), Колумбии (1 миллион 174 тысячи 12) и Италии (1 миллион 66 тысяч 401).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 34,1 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 228 тысяч 654.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 292 тысяч 279. За сутки показатель вырос на 9 тысяч 483 человека. В том числе в США скончались 242 тысячи 66 человек, Бразилии — 164 тысячи 281, Индии — 128 тысяч 121, Мексике — 97 тысяч 56 и Великобритании — 51 тысяча 20.

В Кыргызстане зарегистрировали 65 тысяч 454 случая заражения коронавирусом, в Казахстане — 119 тысяч 129, Узбекистане — 69 тысяч 560, Таджикистане — 11 тысяч 456.