Угольный вопрос. Как бишкекчане готовятся пережить зиму

В Бишкеке на фоне резкого похолодания увеличился спрос на самый популярный в народе вид топлива — уголь. Несмотря на активную газификацию новостроек, он по-прежнему остается одним из самых доступных средств для отопления домов. Сотрудники администрации Первомайского района столицы провели рейд, чтобы проверить, насколько сильно перекупщики завышают цены. Вместе с ними по угольным точкам Бишкека проехался и журналист 24.kg.

С оглядкой на клиентов

Точка первая. Улица Щербакова. Один из частных домов, переоборудованных под сезонный бизнес. Уголь россыпью лежит прямо на земле. Во дворе мешки и старые советские кровати, которые рабочие используют в качестве сита. Проблем с реализацией здесь явно нет.

«Мы цены сильно не завышаем. На угольных базах за тонну угля в среднем просят 3,5 тысячи сомов. Но там вы еще заплатите за доставку. У нас же есть возможность купить в мешках, если много угля вам не нужно. Один мешок стоит 180 сомов. И люди очень часто спрашивают уголь именно в мешках — это удобнее и чище. Не нужно лопатами перекидывать его в углярку. За тонну мы просим 4 тысячи сомов, но зато у нас есть бесплатная доставка», — рассказывает об особенностях работы владелец точки.

По его словам, жители старых районов города к вопросам выбора угля подходят достаточно щепетильно. Следят, чтобы в мешках было больше крупных камней и меньше пыли. Последняя, впрочем, тоже не залеживается. Ее активно раскупают для небольших промышленных котельных.

Дефицит и импорт

Точка вторая. Проспект Молодой Гвардии на границе Бишкека и Маевки. Здесь частный угольный склад в разы крупнее. По словам владельца, работать в этом году они начали с опозданием. В начале осени ощущался дефицит местного топлива, да и последствия пандемии и политических потрясений сказываются.

«Были дни, когда мы совсем без угля сидели. Приходилось закрываться, ждать, когда его подвезут на городские базы. Угольные разрезы в Кара-Кече работают с перебоями. Казахского угля тоже мало. Его раньше часто спрашивали, сейчас у людей денег не хватает. Пока сидели в карантине, потратили на еду то, что откладывали на зиму. Сейчас соглашаются брать и местный уголь, худшего качества», — признает хозяин склада Бакыт Бакиров.

Но, несмотря на возникающий временами дефицит, торговцы и здесь стараются сильно не завышать цены, держа их в пределах среднерыночных.

Деньги вместо угля

Подавляющее большинство точек по продаже угля в Бишкеке частные. Муниципалитет прежде практиковал бесплатную раздачу топлива нуждающимся горожанам. Однако в последнее время уголь все чаще стали заменять деньгами.

«Раньше райадминистрации к зиме раздавали малоимущим по полторы тонны угля. Были свои угольные базы для этих целей. Несколько лет назад мэрия начала вместо угля выдавать денежную компенсацию — 5 тысяч 700 сомов на семью. На качество бесплатного угля было много жалоб, и поэтому приняли такое решение. Теперь люди могут сами выбирать, чем им топить печи», — объясняет ведущий специалист экономического отдела администрации Первомайского района Каныбек Калиев.

Фото 24.kg. Сотрудник муниципалитета Каныбек Калиев

Плюс денежной компенсации еще и в том, что получатели могут потратить ее на отопление домов электричеством или газом, закупить дрова или то, что им действительно нужно.

Новостройки топят чем придется

Жилмассив «Колмо» — одна из самых крупных новостроек Бишкека — последний пункт рейда. Здесь, как и во всем частном секторе столицы, свои угольные базы. Несмотря на газификацию, местные жители активно используют уголь.

«В среднем люди за отопление дома газом платят в месяц от 8 до 15 тысяч сомов. Все, конечно, зависит от размеров дома. Но для многих местных такая роскошь не по карману. За те же деньги можно обеспечить себя углем на целую зиму», — говорит продающий уголь житель новостройки.

Здесь к выбору угля и его качеству, по словам мужчины, относятся с меньшей щепетильностью. Доступность и низкая цена важнее горючих свойств. Некоторые и вовсе сильно не заморачиваются, и, несмотря на запреты мэрии, топят печи чем придется.