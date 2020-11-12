19:48
USD 84.12
EUR 99.17
RUB 1.10
Общество

Угольный вопрос. Как бишкекчане готовятся пережить зиму

В Бишкеке на фоне резкого похолодания увеличился спрос на самый популярный в народе вид топлива — уголь. Несмотря на активную газификацию новостроек, он по-прежнему остается одним из самых доступных средств для отопления домов. Сотрудники администрации Первомайского района столицы провели рейд, чтобы проверить, насколько сильно перекупщики завышают цены. Вместе с ними по угольным точкам Бишкека проехался и журналист 24.kg.

С оглядкой на клиентов

Точка первая. Улица Щербакова. Один из частных домов, переоборудованных под сезонный бизнес. Уголь россыпью лежит прямо на земле. Во дворе мешки и старые советские кровати, которые рабочие используют в качестве сита. Проблем с реализацией здесь явно нет.

«Мы цены сильно не завышаем. На угольных базах за тонну угля в среднем просят 3,5 тысячи сомов. Но там вы еще заплатите за доставку. У нас же есть возможность купить в мешках, если много угля вам не нужно. Один мешок стоит 180 сомов. И люди очень часто спрашивают уголь именно в мешках — это удобнее и чище. Не нужно лопатами перекидывать его в углярку. За тонну мы просим 4 тысячи сомов, но зато у нас есть бесплатная доставка», — рассказывает об особенностях работы владелец точки.

По его словам, жители старых районов города к вопросам выбора угля подходят достаточно щепетильно. Следят, чтобы в мешках было больше крупных камней и меньше пыли. Последняя, впрочем, тоже не залеживается. Ее активно раскупают для небольших промышленных котельных.

Дефицит и импорт

Точка вторая. Проспект Молодой Гвардии на границе Бишкека и Маевки. Здесь частный угольный склад в разы крупнее. По словам владельца, работать в этом году они начали с опозданием. В начале осени ощущался дефицит местного топлива, да и последствия пандемии и политических потрясений сказываются.

«Были дни, когда мы совсем без угля сидели. Приходилось закрываться, ждать, когда его подвезут на городские базы. Угольные разрезы в Кара-Кече работают с перебоями. Казахского угля тоже мало. Его раньше часто спрашивали, сейчас у людей денег не хватает. Пока сидели в карантине, потратили на еду то, что откладывали на зиму. Сейчас соглашаются брать и местный уголь, худшего качества», — признает хозяин склада Бакыт Бакиров.

Но, несмотря на возникающий временами дефицит, торговцы и здесь стараются сильно не завышать цены, держа их в пределах среднерыночных.

Деньги вместо угля

Подавляющее большинство точек по продаже угля в Бишкеке частные. Муниципалитет прежде практиковал бесплатную раздачу топлива нуждающимся горожанам. Однако в последнее время уголь все чаще стали заменять деньгами.

«Раньше райадминистрации к зиме раздавали малоимущим по полторы тонны угля. Были свои угольные базы для этих целей. Несколько лет назад мэрия начала вместо угля выдавать денежную компенсацию — 5 тысяч 700 сомов на семью. На качество бесплатного угля было много жалоб, и поэтому приняли такое решение. Теперь люди могут сами выбирать, чем им топить печи», — объясняет ведущий специалист экономического отдела администрации Первомайского района Каныбек Калиев.

24.kg
Фото 24.kg. Сотрудник муниципалитета Каныбек Калиев

Плюс денежной компенсации еще и в том, что получатели могут потратить ее на отопление домов электричеством или газом, закупить дрова или то, что им действительно нужно.

Новостройки топят чем придется

Жилмассив «Колмо» — одна из самых крупных новостроек Бишкека — последний пункт рейда. Здесь, как и во всем частном секторе столицы, свои угольные базы. Несмотря на газификацию, местные жители активно используют уголь.

«В среднем люди за отопление дома газом платят в месяц от 8 до 15 тысяч сомов. Все, конечно, зависит от размеров дома. Но для многих местных такая роскошь не по карману. За те же деньги можно обеспечить себя углем на целую зиму», — говорит продающий уголь житель новостройки.

Здесь к выбору угля и его качеству, по словам мужчины, относятся с меньшей щепетильностью. Доступность и низкая цена важнее горючих свойств. Некоторые и вовсе сильно не заморачиваются, и, несмотря на запреты мэрии, топят печи чем придется.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172822/
просмотров: 242
Версия для печати
Материалы по теме
Милиция задержала мошенника. Брал машины на ремонт и продавал их
Два года назад Орто-Сайский рынок штрафовали за нарушения пожарной безопасности
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень поднялся во всех районах
В ГКНБ напомнили, куда и как обращаться гражданам, пострадавшим от коррупции
Загрязнение воздуха в Бишкеке. К вечеру уровень поднялся во всех районах
Санитарно-экологическая инспекция оштрафовала бишкекчан, сжигающих листья
В горархитектуре напомнили, как должны выглядеть торговые точки Бишкека
Новым и. о. мэра Каракола стал Эрмат Джумаев
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В большинстве районов уровень не превышен
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В большинстве районов уровень не превышен
Популярные новости
Открывать&nbsp;ли школы завтра в&nbsp;Кыргызстане? Итоги голосования Открывать ли школы завтра в Кыргызстане? Итоги голосования
Сторонники Алмазбека Атамбаева и&nbsp;других политзаключенных объявили голодовку Сторонники Алмазбека Атамбаева и других политзаключенных объявили голодовку
Чтобы помнили. Кто стоял у&nbsp;истоков кыргызской государственности Чтобы помнили. Кто стоял у истоков кыргызской государственности
Дни истории и&nbsp;памяти предков. Как в&nbsp;Кыргызстане потомки чтят прародителей Дни истории и памяти предков. Как в Кыргызстане потомки чтят прародителей
Бизнес
Обращение сотрудников золотодобывающего комбината &laquo;Макмал&raquo; к&nbsp;и.&nbsp;о. президента Обращение сотрудников золотодобывающего комбината «Макмал» к и. о. президента
Добро пожаловать в&nbsp;новые сберкассы &laquo;Керемет Банка&raquo; в&nbsp;Нарыне и&nbsp;Оше Добро пожаловать в новые сберкассы «Керемет Банка» в Нарыне и Оше
O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в&nbsp;категории &laquo;развлечения&raquo; O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в категории «развлечения»
Официальное заявление ЗАО &laquo;Чаарат Заав&raquo; о&nbsp;возбуждении дела по&nbsp;коррупции Официальное заявление ЗАО «Чаарат Заав» о возбуждении дела по коррупции
12 ноября, четверг
19:30
Угольный вопрос. Как бишкекчане готовятся пережить зиму Угольный вопрос. Как бишкекчане готовятся пережить зиму...
19:17
США намерены оказать финансовую поддержку проведению выборов в Кыргызстане
19:00
Цифра дня. 1 миллион кредитов насчитывает кредитный портфель КР
18:43
Милиция задержала мошенника. Брал машины на ремонт и продавал их
18:30
13 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет