США намерены оказать финансовую поддержку проведению выборов в Кыргызстане

Посольство США в Кыргызстане объявило о намерении правительства США через Агентство США по международному развитию (USAID) оказать своевременную помощь в проведении предстоящих президентских и парламентских выборов в КР в знак поддержки кыргызского народа в период выборов своих представителей в правительстве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы диппредставительства.

По его данным, средства окажут широкую поддержку Кыргызстану по усилению ее приверженности проведению инклюзивных, основанных на общепринятых правилах избирательных реформ и общественного контроля, включая изменения, которые были рекомендованы недавней миссией ОБСЕ по наблюдению за выборами. Эти средства будут также направлены на поддержку Центральной избирательной комиссии в проведении президентских и парламентских выборов в соответствии с демократическими стандартами и законодательством Кыргызстана.

«Соединенные Штаты Америки с оптимизмом ожидают наступления новой эры прозрачного демократического управления, активного гражданского общества и справедливых выборов в Кыргызстане, что будет способствовать политической стабильности и экономическому процветанию», — говорится в сообщении.

Напомним, что досрочные выборы президента Кыргызстана назначены на 10 января 2021 года.