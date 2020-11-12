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Общество

Еще один митинг в Бишкеке: на акцию протеста вышли люди с инвалидностью

Люди с инвалидностью и малообеспеченные семьи вышли к Дому правительства с просьбой предоставить им льготы на образование, медицину и жилье.

«В 2017 году был закон, который предоставлял 50-процентную скидку для людей с ограниченными возможностями на лекарства, комуслуги, электричество и так далее. Позже его отменили. По инвалидности выдают справку, идешь с ней в Минздрав, а там ее не признают. В документах пишут, что для людей с инвалидностью первой группы в больницах предоставляется 100-процентная скидка на лечение, для второй — 50 процентов, но на деле этого нет», — возмутился инвалид первой группы Мадияр Мусуралиев.

Член общественного объединения «Элет койгойу» Сара Айым пожаловалась на отсутствие условий для получения образования детей с инвалидностью.

Митингующие также требуют обеспечить жильем людей с ОВЗ и малоимущих семей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172730/
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