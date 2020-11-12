Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается похолодание

В Кыргызстане 12-16 ноября ожидается резкое изменение погоды: дождь, снег, в предгорных и горных районах снег. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, 12 ноября днем и 13 ноября ночью в отдельных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей осадки интенсивные. Налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

На горных участках дорог снежные заносы, снежный накат и гололедица.

Ожидается усиление западного ветра местами до 15-20 метров в секунду.

По данным МЧС КР, 13-16 ноября ожидается значительное понижение температуры воздуха: в Чуйской долине ночью до −8 градусов, днем до −5..0, в Таласской долине ночью до −10, днем до −5..0, в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью −4...+1 градус, днем — 0...5, в зоне земледелия Иссык-Кульской области ночью −6, по востоку до −9 градусов, днем −2...+3, в Нарынской области ночью −12...-7, днем −2...+3 градуса, в высокогорных районах ночью до −20 градусов, днем −12...-7.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.