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Общество
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Клара Сооронкулова подала в ЦИК уведомление об участии

Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова подала уведомление в ЦИК об участии в досрочных президентских выборах.

Таким образом, появилась первая женщина-кандидат. Она идет как самовыдвиженец. 

Ранее уведомления об участии в президентских выборах в ЦИК направили лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого мема «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев, активист Назарбек Нышанов, бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов, политолог Бакыт Бакетаев, экс-торага Канат Исаев, пенсионер Абдыкаар Сыдыков, лидер политической партии «Улутман» Сазыкбай Турдумалиев, активист Нурлан Мотуев, бывший глава филиала «ОшГаз» Рашид Тагаев и советник совета директоров ЗАО АКБ «Толубай» Женишбек Байгуттиев. 

В ЦИК напоминают: прием заявлений от претендентов на высший государственный пост в стране продлится до 14 ноября включительно.

Досрочные выборы главы государства пройдут 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172554/
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