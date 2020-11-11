В горархитектуре напомнили, как должны выглядеть торговые точки Бишкека

В Бишкеке при строительстве павильонов предприниматели не придерживаются рекомендаций городской архитектуры. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Бишкекглавархитектуры. В ведомстве решили напомнить, как должны выглядеть торговые точки столицы.

«Временные коммерческие объекты и объекты стихийной торговли, которыми изобилуют улицы Бишкека, нередко выглядят, «как сарай посреди парадного зала», и наносят серьезный урон имиджу столицы Кыргызстана. В связи с этим руководство МП «Бишкекглавархитектура» обратилось с официальным письмом в управление землепользования и строительства мэрии Бишкека с просьбой усилить и активизировать соответствующую работу по улучшению облика нашего города. Кроме того, предприятие просит уведомить владельцев торгово-коммерческих объектов, находящихся на муниципальной территории, привести в соответствие внешний вид и обновить фасады их торговых точек», — сообщили в городской архитектуре.

В ведомстве также напомнили, что при подготовке архитектурно-технических заключений каждому заказчику передается эскизный проект будущего павильона.

«Но несмотря на это, многие предприниматели откровенно игнорируют требования архитектуры и устанавливают павильоны с явными и, к сожалению, не единичными нарушениями переданного им эскизного проекта. Учитывая вышесказанное, МП «Бишкекглавархитектура» обращается ко всем владельцам частных торгово-коммерческих объектов с просьбой строго придерживаться установленных архитектурных норм», — говорится в сообщении.

В муниципальном предприятии отметили, что в случае нарушений при строительстве павильонов муниципалитет вправе не только расторгнуть договор с предпринимателями, но и снести ранее возведенные объекты.