COVID-19. Вице-спикер ЖК: У нас не было времени для координации

У государственных ведомств и представителей парламента во время первой волны коронавируса не было времени для координации. Об этом заявила вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева на круглом столе по обсуждению результатов исследования «Соблюдение социальных и экономических прав в условиях эпидемии коронавируса в Кыргызской Республике».

По мнению спикера, Кыргызстан боролся с коронавирусом как мог. «Вы все знаете — много критики в адрес властей. В той ситуации ни у кого — ни у госорганов, ни у экспертов, ни у парламента, ни у всех тех людей, которые принимают решения и которые ответственны за борьбу с COVID-19, — не было времени. У нас тогда было очень мало времени для того, чтобы скоординироваться», — сказала Аида Касымалиева.

Она также отметила, что, несмотря на то что первая волна прошла, власти так и не смогли сделать для себя четких выводов. «Они есть, но каких-то исследований, четких решений, основанных на них, у нас очень мало. В повестке дня координация, согласованность и четкость движений госорганов, и самое главное — прозрачность», — заключила вице-спикер.

Отметим, за весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли 1 тысяча 188 человек.