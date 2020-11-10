Стабильный, развитый и с сильной армией. О каком Кыргызстане мечтает молодежь

В Кыргызстане 10 ноября отмечают День молодежи. В последнее время в КР все больше молодых людей приходят на государственную службу, в частные компании и пытаются вывести страну на новый уровень. Именно эта часть населения обладает мобильностью, креативом и интеллектуальной активностью.

По Закону «Об основах государственной молодежной политики» таковыми являются люди от 14до 28 лет. Всемирная организация здравоохранения же определяет молодой возраст от 25 до 44 лет.

24.kg решило узнать у молодежи, о чем они мечтают.

Фото из интернета. Тилек Токтогазиев

Один из самых молодых в правительстве КР — новый министр сельского хозяйства Тилек Токтогазиев. Ему 30 лет. До назначения на должность он активно призывал привлекать на госслужбу молодые кадры. Глава Минсельхоза мечтает о том, чтобы Кыргызстан вошел в 30-ку самых успешных государств мира, и огромный вклад в это внесло ведомство, в котором он сейчас работает.

«Мечтаю, чтобы жизнь в регионах была не хуже, чем в городе, чтобы люди получали там достойное образование и доступ к хорошей медицине. Хочу, чтобы каждая семья в стране была обеспечена качественными продуктами питания. Мечтаю и верю в то, что Кыргызстан станет одной из лучших стран для проживания», — отметил министр сельского хозяйства.

Телеведущая ОТРК и тамада Айзада Жамгырчиева, 25 лет:

Фото из личного архива респондента. Айзада Жамгырчиева

— Мечтаю открыть языковые курсы. Моя цель — увеличить число молодежи, говорящей на кыргызском языке. Я не говорю, что не нужно учить другие языки — русский, английский, наоборот, их необходимо знать. Однако считаю, что в приоритете должен быть государственный. Сейчас разрабатываю проект по развитию языка в социальных сетях. В частности, хочу рассказывать людям значениекыргызскихтрадиций, обычаев и слов.

Пресс-секретарь МП «Тазалык» Жибек Каракеева, 26 лет:

Фото Sputnik Кыргызстан. Жибек Каракеева

— Мечтаю, чтобы каждый кыргызстанец мог сказать: «Я счастлив(а)». Хочется, чтобы такие слова, как: стабильность, хорошее образование, светлое будущее, достаток, уют, стали для нас не мечтой, а обыденностью. Больше любви,меньше зла и грусти. И поменьше мусора везде — и на улицах, и в головах. Пусть у каждого из вас все будет хорошо. Верьте в себя.

Офицер Погранслужбы Кыргызстана Жаныбек Турсунбеков, 25 лет:

Фото из личного архива респондента. Жаныбек Турсунбеков

— Мечтаю, чтобы Вооруженные силы Кыргызстана в ближайшем будущем вышли на более высокий уровень и встали в один ряд с передовыми армиями Центрально-Азиатского региона. Уверен, тот курс развития армии, который заложен сейчас — значительно отразится в появлении новейших видов вооружения и военной техники. Хочу,чтобы пограничники Кыргызстана стали эталоном для всей армии и у нас перенимали опыт по охране и защите государственных границ наши коллеги из зарубежных стран. Уверен, в будущем страна еще больше будет процветать, потому что все в наших руках.

Старший лейтенант милиции Талип Мирлан уулу, 26 лет:

-Хочу внести свой вклад в развитие правоохранительных органов, в частности сократить преступность до минимума. В будущем внесу свою лепту в профилактику преступлений— чтобы сотрудники милиции делали больший упор на предупреждение, а не наказание.

Певица Айым Айылчиева, 22 года:

Фото из интернета. Айыма Айылчиева

— Верю, что мечты сбываются. Мечтаю построить дом на природе, где будет собираться вся моя большая семья. Еще хочуобъездить весь мир, потому что с каждой новой страной познаю себя больше. Конечно, хочется взять с собой в путешествия своих родных и близких. В будущем мечтаю развивать культуру в нашей стране — чтобы было больше талантливых артистов и певцов, которых знают за рубежом.

Журналист Камилла Валиева, 24 года:

Фото из интернета. Камилла Валиева

— Мечтаю о стабильности и надежности в стране, где каждый может положиться на государство, будучи уверенным, что госорганы, которые работают как часы, всегда помогут. Хочу чувствовать себя защищенной в этой стране. Моя мечта — ответственный подход чиновников к своей работе и обязанностям. Имею в виду: адекватную исполнительную власть, которая не меняется по дуновению политического ветра.

Председатель Центра инициативной молодежи Аскар Алмаз уулу, 27 лет:

Фото из интернета. Аскар Алмаз уулу

— Мечтаю о стабильности в нашей стране. События, которые происходили в Кыргызстане на протяжении 30 лет независимости, побуждают мечтать о спокойствии. Хочется жить в стране, где нет войн, политических распрей, столкновений на религиозной или межнациональной почве. Моя главная мечта — чтобы наши дети жили в развитой стране, которая стоит на одном уровне с другими государствами. Хочется, чтобы в области развития культуры, технологий, образованиямы вырвались вперед.

Помощник прокурора Панфиловского района Марат Алиев, 28 лет:

Фото из личного архива респондента. Марат Алиев

— Мечтаю о процветании нашей республики. Хочу сам принимать в этом участие. Добиться, чтобы наша страна конкурировала с другими развитыми странами во всем — образовании, культуре, спорте, соблюдении законности. Пусть молодые люди выведут нашу страну на международный уровень каждый в своей сфере и направлении.