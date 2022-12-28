Закон об иноагентах. Надира Нарматова пожаловалась, что с нее рисуют карикатуры

Законопроект об иностранных агентах Жогорку Кенешу должно было предложить Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики. Об этом на заседании ЖК заявила депутат Надира Нарматова во время обсуждения законопроекта «О молодежи».

Она раскритиковала деятельность министерства, отметив, что ведомство занимается не своим делом.

«У нас за 30 лет нет ни национальной, ни государственной идеологии, ни молодежной организации. Этот вакуум заняли НПО, финансируемые Западом, религиозные секты и даватчи. Мороча голову молодежи, они наносят урон и отменяют наши традиции и достоинства. Многие семьи разводятся, из десяти браков пять-шесть обязательно распадаются. Выросло число социальных сирот. Очень много проблем по воспитанию молодежи. Вот я инициировала законопроект об организациях, финансируемых Западом, и меня начали поливать грязью. Рисуют карикатуры. Это вы (Минкультуры. — Прим. 24.kg) должны были предлагать этот законопроект. Вы не своими делами занимаетесь», — обратилась Надира Нарматова к замминистра культуры Союзбеку Надырбекову.

Напомним, депутаты шестого созыва отклонили законопроект об иностранных агентах. Но в феврале этого года Надира Нарматова предлагала принять документ. В регламенте седьмого созыва нет нормы, запрещающей возвращаться в режиме третьего чтения к не принятым ранее законопроектам.