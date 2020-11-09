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Общество

Сторонники Алмазбека Атамбаева и других политзаключенных объявили голодовку

Сторонники Алмазбека Атамбаева и других политзаключенных объявили голодовку. Они пришли с плакатами к «Белому дому».

Митингующие требуют, чтобы к Алмазбеку Атамбаеву и другим политзаключенным было вынесено справедливое решение, а суды были открытыми.

Кроме того, они требуют, чтобы выборы в парламент состоялись в свое время, так как нет доверия шестому созыву Жогорку Кенеша. «Но депутаты до сих пор сидят. Это может плачевно отразиться на политическом уровне», — добавили митингующие.

В производстве Военной прокуратуры находится шесть дел, по которым проходит в качестве подозреваемого Алмазбек Атамбаев. По двум — незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева и события в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года — идут судебные процессы. Алмазбек Атамбаев также проходит фигурантом по делу об организации массовых беспорядков 9 октября 2020 года.

Выборы в Жогорку Кенеш должны были состояться по решению ЦИК 20 декабря. 24 октября административный суд отменил решение Центризбиркома о назначении повторных выборов. Верховный суд вернул кассационную жалобу ЦИК на это решение.

Жогорку Кенеш принял закон, которым отложил проведение повторных выборов депутатов парламента до окончания конституционной реформы, но не позднее 1 июня 2021 года.

И. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров сначала сказал, что выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут до марта 2021-го. Затем заявил, что они не состоятся в первом полугодии 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172389/
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