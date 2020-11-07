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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Смертность в октябре по сравнению с сентябрем выросла в 16 раз

В Кыргызстане количество случаев COVID-19 в октябре увеличилось по сравнению с сентябрем в 4,4 раза (12 тысяч 209 против 2 тысяч 771). Такие данные приводят в Республиканском научно-практическом центре по контролю вирусных инфекций.

По его данным, количество случаев смерти выросло в 16,2 раза (81 против 5). Процент госпитализированных увеличился с 15,6 (в начале сентября) до 43,1 (в начале ноября), а процент подтверждаемости увеличился с 3,2 до 24,7.

Рост заболеваемости с октября отмечался в регионах с низким коллективным иммунитетом.

С июля по октябрь 2020 года по стране провели первый этап исследования, в ходе которого изучали популяционный иммунитет населения к COVID-19.

Всего обследовали 4 тысячи 691 человека, в том числе 794 медработников. Больше всего обследованных (1,8 тысячи) в возрастной категории 20 лет — 44 года. Среди граждан 45-64 лет обследовали 1,3 тысячи человек. Кроме того, обследовали 726 детей в возрасте до девяти лет и 575 в возрасте 10-19 лет. Старше 65 лет охватили 209 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172286/
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