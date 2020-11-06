Плохая дорога возле железнодорожного вокзала: мэрия обещает ямочный ремонт

Реконструкция улицы Туголбай Ата в Бишкеке предусмотрена за счет китайского гранта в 2021 году. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, на данном участке имеются препятствия, которые нужно устранить. На полосе отвода проезжей части также есть сооружения.

Ремонтные работы начнут после демонтажа объектов. Как сообщили в муниципальном предприятии «Бишкекасфальтсервис», до полной реконструкции на этом участке дороги в ближайшее время сделают ямочный ремонт.

Ранее жительница Бишкека пожаловалась на то, что участок дороги возле железнодорожного вокзала в столице не ремонтируют уже давно.