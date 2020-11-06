Дочерняя фирма ОАО «Дастан» заключила фиктивный договор и присвоила деньги

Выявлен факт присвоения бюджетных средств должностными лицами ОАО ТНК «Дастан» и дочернего предприятия ОАО «Улан». Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что сотрудники ОАО и дочерней компании заключили фиктивный договор о закупке специального оборудования по заказу одной из зарубежных стран.

«В мае 2020 года ОАО ТНК «Дастан» заключило контракт с зарубежной страной на сумму $3 миллиона, из них $695 тысяч были присвоены руководством корпорации, которая заключила договор об оказании услуг с дочерним предприятием ОАО «Улан». Руководство ОАО «Улан» заключило фиктивный договор с одной из ОсОО на поставку спецоборудования на сумму 54 миллиона сомов. В последующем деньги были присвоены директором ОАО «Улан» Р.Ж.», — сообщили в ГКНБ.

В ведомстве отметили, что материалы досудебного производства зарегистрированы в ЕРПП по статье «Присвоение или растрата вверенного имущества» УК КР. Директор ОАО «Улан» Р.Ж. заключен под стражу в ИВС СИЗО ГКНБ.

В открытых источниках руководителем ОАО «Улан» является Руслан Жампеишов.