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Общество
Сюжет: Пытки в Кыргызстане

Пытки в Ноокате. ГКНБ проводит следствие по статье «Превышение власти»

ГКНБ отреагировал на заявление Кабылжана Алиджанова, который пожаловался, что был избит сотрудниками РОВД Ноокатского района.

В ГКНБ сообщили, что следственным отделом по городу Ошу и Ошской области зарегистрировано досудебное производство по статье «Превышение власти» УК КР. Назначена судебно-
медицинская экспертиза в отношении Алиджанова на установление каких-либо телесных повреждений, степень тяжести, а также соответствие имеющихся телесных повреждений сроку и обстоятельству дела.

Уточняется, что сам заявитель выехал 22 октября из Кыргызстана и сейчас находится в России. В целях объективного и всестороннего расследования назначена также служебная проверка, которая поручена СВР МВД Кыргызской Республики по городу Ошу и Ошской области.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172038/
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