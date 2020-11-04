В Бишкеке мужчину несколько дней не выпускают из СИЗО-1

В Бишкеке обвиняемого несколько дней не выпускают из СИЗО-1. Об этом 24.kg сообщил адвокат Самат Мацтаков.

По его словам, Г.И. обвиняли в нескольких эпизодах кражи. 30 октября Ленинский районный суд столицы прекратил уголовное дело в отношении мужчины.

«Дело прекращено в связи с примирением сторон. 2 ноября я получил постановление суда и поехал в СИЗО-1, из канцелярии следственного изолятора вышла сотрудница, взяла документ. Спустя некоторое время она сказала, что моего подзащитного не отпустят. Сотрудница объяснила, что постановление должен доставить курьер вместе с сопроводительным письмом от судьи», — сказал Самат Мацтаков.