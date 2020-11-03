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Общество
Сюжет: Крупные взятки

Сотрудник ГКНБ вымогал взятку $3 тысячи. Дело направлено в суд

Военная прокуратура завершила расследование уголовного дела о вымогательстве взятки со стороны сотрудника ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что Финпол передал расследование дела надзорному органу по подследственности.

«Известно, что сотрудник ГКНБ Н.у.С. был пойман с поличным при получении 77 тысяч сомов. Ему предъявлено обвинение по статьям «Вымогательство взятки», а также «Злоупотребление должностным положением». Уголовное дело передано в Первомайский районный суд Бишкека», — сказали редакции.

Напомним, что 4 сентября в столице сотрудники ГСБЭП совместно с ГКНБ в рамках досудебного производства задержали сотрудника ГКНБ по Октябрьскому району. Он требовал от бизнесмена $3 тысячи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171649/
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