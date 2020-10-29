COVID-19. В мире заразились 44,4 миллиона, умерли более 1,1 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 494 тысячи 894. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 44 миллиона 401 тысяча 826 человек. Больше всего зараженных в США (8 миллионов 855 тысяч 433), Индии (7 миллионов 990 тысяч 322), Бразилии (5 миллионов 468 тысяч 270), России (1 миллион 553 тысячи 28), Франции (1 миллион 280 тысяч 215), Испании (1 миллион 136 тысяч 503), Аргентине (1 миллион 130 тысяч 533), Колумбии (1 миллион 41 тысяча 936), Великобритании (945 тысяч 378) и Мексике (906 тысяч 863).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 189 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 29,9 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 258 тысяч 444.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 173 тысяч 292. За сутки показатель вырос на 7 тысяч 99 человек. В том числе в США скончались 227 тысяч 673 человека, Бразилии — 158 тысяч 456, Индии — 120 тысяч 10, Мексике — 90 тысяч 309 и Великобритании — 45 тысяч 765.

В Кыргызстане зарегистрировали 57 тысяч 798 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 111 тысяч 100, Узбекистане — 66 тысяч 141, Таджикистане — 10 тысяч 900.