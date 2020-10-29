Знания и навыки взращивания тайганов предлагают сделать культурным наследием

В Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Кыргызстана предлагается включить знания и навыки взращивания тайганов. Соответствующий проект правительственного постановления на общественное обсуждение вынесло Министерство культуры, информации и туризма.

Отмечается, что знания и навыки включают в себя разведение, выучку и дрессировку тайганов. Эти знания и навыки являются устойчивыми и жизнеспособными в настоящее время, так как широко распространены по всей территории Кыргызстана и сохраняют древние традиции.

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В ведомстве добавили, что сегодня положение тайганов находится в сложной ситуации, и в целях недопущения исчезновения этой породы возникает необходимость в их сохранении и развитии.

«Тайган — порода собак из древней группы среднеазиатских борзых, сформировалась в экстремальных горных условиях Кыргызстана. Распространена в горных районах республики, в основном в зоне Тянь-Шаня. Хорошо приспособлена для работы в горной пересеченной местности порядка 2-4 тысяч метров над уровнем моря», — отмечается в справке-обосновании.

Кроме того, в настоящее время совместно с Национальной комиссией Кыргызстана по делам ЮНЕСКО подготовлены документы для включения номинации «Знания и навыки взращивания тайганов» в Репрезентативный список ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию человечества.