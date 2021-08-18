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Общество

Министерство культуры разработало правила содержания тайганов и стандарт породы

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики вынесло на общественное обсуждение проект «Правил содержания собак породы тайган и стандарт породы». Документ опубликован на сайте кабинета министров.

Цель документа — сохранение этой охотничьей породы собак как элемента национального достояния.

По их замыслу тайганов должны регистрировать в Единой электронной базе данных. Подтверждающие породу документы будет выдавать Общественное объединение «Клуб кыргызский тайган».

Перед владельцами собак ставят и определенные обязательства. Например, немедленно сообщать в ветеринарные лечебницы по месту жительства о заболевании тайганов, укусах ими людей или животных.

Документ предусматривает и ряд запретов. К примеру, нельзя выгуливать тайганов в парках, скверах, на рынках, пляжах, детских игровых площадках и в других общественных местах. Нельзя содержать тайгана в многоэтажных домах при наличии у соседей медицинских противопоказаний (аллергия и прочее). Отдельным приложением идет классификация стандарта породы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204283/
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