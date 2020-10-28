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Общество
Сюжет: COVID-19

Садыр Жапаров отреагировал на просьбу обеспечить ужинами медиков в обсервациях

На просьбу об обеспечении медиков в обсервациях ужинами отреагировал Садыр Жапаров. Об этом на своей странице в Facebook написала главный врач ЦСМ № 17 Гульнара Ташибекова.

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«Только что на мой пост о мобильных бригадах отреагировал и. о. президента Садыр Жапаров. Мы уже переговорили, теперь наши мобильные бригады, находящиеся на обсервации, будут обеспечены горячим питанием, витаминами, фруктами. Дорогие медработники, набирайтесь сил и здоровья! Огромное спасибо за поддержку медиков!» — сообщила она.

Ранее главный врач ЦСМ № 17 обращалась с просьбой к волонтерам и неравнодушным гражданам организовать ужины для медиков мобильных бригад. По ее словам, медработников кормят обедом, а ужин они вынуждены покупать сами, некоторым привозят родственники.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171141/
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