Освобождение Батукаева. Бывшего замгенпрокурора принудительно приведут в суд

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева в отношении экс-генпрокурора Аиды Саляновой.

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Ранее было заявлено ходатайство о вызове свидетеля экс-замгенпрокурора Людмилы Усмановой. Однако она не явилась на заседание.

Адвокат Аиды Саляновой Рабига Садыкова заявила, что Людмила Усманова не в первый раз не является в суд, поэтому ее необходимо доставить на заседание принудительно.

Гособвинители сообщили, что экс-замгенпрокурора уведомила следователя о том, что ее адвокат участвует в другом процессе.

Судья Жыпара Сабырова удовлетворила ходатайство адвоката. По ее словам, свидетель не уведомила суд о причине неявки. Принудительный привод должны осуществить судебные приставы.

Обвиняемыми по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, включая бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева. Дело в отношении 14 обвиняемых было выделено в отдельное производство, поскольку они заключили сделку со следствием. Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам лишения свободы. Дело в отношении Аиды Саляновой выделено в отдельное производство, так как она не стала признавать свою вину.