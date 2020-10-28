14:52
USD 81.13
EUR 95.80
RUB 1.06
Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева

Освобождение Батукаева. Бывшего замгенпрокурора принудительно приведут в суд

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева в отношении экс-генпрокурора Аиды Саляновой.

Читайте по теме
Освобождение Батукаева. Адвокаты потребуют вернуть дело на новое рассмотрение

Ранее было заявлено ходатайство о вызове свидетеля экс-замгенпрокурора Людмилы Усмановой. Однако она не явилась на заседание.

Адвокат Аиды Саляновой Рабига Садыкова заявила, что Людмила Усманова не в первый раз не является в суд, поэтому ее необходимо доставить на заседание принудительно.

Гособвинители сообщили, что экс-замгенпрокурора уведомила следователя о том, что ее адвокат участвует в другом процессе.

Судья Жыпара Сабырова удовлетворила ходатайство адвоката. По ее словам, свидетель не уведомила суд о причине неявки. Принудительный привод должны осуществить судебные приставы.

Обвиняемыми по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, включая бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева. Дело в отношении 14 обвиняемых было выделено в отдельное производство, поскольку они заключили сделку со следствием. Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам лишения свободы. Дело в отношении Аиды Саляновой выделено в отдельное производство, так как она не стала признавать свою вину.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171110/
просмотров: 1069
Версия для печати
Материалы по теме
Верховный суд не стал сегодня рассматривать дело об освобождении Батукаева
Освобождение Батукаева. Адвокаты потребуют вернуть дело на новое рассмотрение
Освобождение Батукаева. Около Верховного суда собрались сторонники Атамбаева
Освобождение Азиза Батукаева. Заседание в Верховном суде назначено на 21 октября
Сторонники Аиды Саляновой против назначения Садыра Жапарова главой кабмина
Освобождение Батукаева. Сторонники Аиды Саляновой требуют рассмотрения дела
Азиз Батукаевдин бошотулушу. Атамбаев абактан кайрылуу жасады
Освобождение Азиза Батукаева. Еще двух фигурантов дела приговорили к штрафу
Освобождение Батукаева. Бишкекский горсуд оставил в силе приговор фигурантам
Освобождение Батукаева. Заключивших сделку со следствием приговорили к штрафу
Популярные новости
Конфликт на&nbsp;границе. Для координации действий на&nbsp;место прибыл замглавы ГПС&nbsp;КР Конфликт на границе. Для координации действий на место прибыл замглавы ГПС КР
Требую от&nbsp;вас отчета. Сестра Садыра Жапарова ответила Эркину Асрандиеву Требую от вас отчета. Сестра Садыра Жапарова ответила Эркину Асрандиеву
Бывшего президента Алмазбека Атамбаева должны перевести в&nbsp;ИК &#8470;&nbsp;47 Бывшего президента Алмазбека Атамбаева должны перевести в ИК № 47
Стала известна причина смерти Айдара Акаева Стала известна причина смерти Айдара Акаева
Бизнес
Подключи телевидение и&nbsp;смотри две недели полный пакет бесплатно Подключи телевидение и смотри две недели полный пакет бесплатно
Оставайся на&nbsp;связи за&nbsp;границей с&nbsp;новой услугой &laquo;WhatsApp в&nbsp;роуминге&raquo; от&nbsp;MegaCom Оставайся на связи за границей с новой услугой «WhatsApp в роуминге» от MegaCom
Beeline продолжает расширять сеть: 400 базовых станций с&nbsp;начала года! Beeline продолжает расширять сеть: 400 базовых станций с начала года!
Что такое гайморит? Что такое гайморит?
28 октября, среда
14:43
Партии объединились и выдвинули требования Садыру Жапарову Партии объединились и выдвинули требования Садыру Жапар...
14:40
Сотрудники служб ЖКХ обратились к Садыру Жапарову в поддержку снятых вице-мэров
14:33
Балбак Тулобаев предложил советнику Гуле Алмамбетовой покинуть мэрию
14:28
Освобождение Батукаева. Бывшего замгенпрокурора принудительно приведут в суд
14:25
Садыр Жапаров подписал указ о назначении Эльвиры Сурабалдиевой