Волонтеров просят готовить ужины для медиков мобильных бригад в обсервациях

С просьбой к волонтерам и неравнодушным гражданам организовать ужины для медиков мобильных бригад, которые находятся в обсервациях, обратилась на своей странице Facebook главный врач ЦСМ № 17 Гульнара Ташибекова.

По ее словам, медиков кормят обедом, а ужин они вынуждены покупать сами, некоторым привозят родственники.

Я не понимаю, что происходит в моей стране, медики устали, работают на износ, неужели нельзя создать элементарные условия? Гульнара Ташибекова

Она также отметила, что накануне с адвокатами была у замминистра Минздрава Мадамина Каратаева по вопросам компенсационных выплат медикам. «Они включены в комиссию, будут проводить мониторинг и помогать комиссии по разбору жалоб», — написала она.

Отметим, ранее министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев сообщил, что на рассмотрение комиссии поступило около 2 тысяч заявлений на выплату компенсаций медикам, заразившимся COVID-19. Выплачены единовременные денежные компенсации 377 сотрудникам организаций здравоохранения по 200 тысяч сомов. Еще 27 семей погибших медицинских работников получили по 1 миллиону сомов.