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Общество
Сюжеты: Беспорядки после выборов, Борьба за мэрию Бишкека

Митинг возле мэрии Бишкека. Балбак Тулобаев вышел к участникам акции

Фото 24.kg. Балбак Тулобаев

Возле здания мэрии Бишкека сегодня снова прошел митинг. Собралось около 40 человек, в том числе пришел Торохан Жунусбеков, который пытался занять пост главы столицы.

К митингующим вышел и. о. мэра Балбак Тулобаев. Он сказал, что будет усиленно работать два-три месяца до официальных выборов мэра Бишкека, которые запланированы на апрель 2021 года. Он также добавил, что сам баллотироваться на должность градоначальника не будет.

Сегодня на акцию вышли те, у кого неузаконены земельные участки.

«С завтрашнего дня мы будем решать эти проблемы», — сказал Балбак Тулобаев.

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Новый и. о. мэра отметил, что сегодня в муниципалитете будут кадровые перестановки, но не уточнил, кого именно будут менять.

Митингующие задали вопросы чиновнику и согласились с тем, чтобы он исполнял обязанности главы города.

«Я согласен с тем, чтобы Балбак Тулобаев был и. о. мэра. У нас совпадают взгляды», — сказал Торохан Жунусбеков.

Сегодня Балбака Тулобаева представили сотрудникам аппарата мэрии и руководителям служб. Вчера он покинул пост полпреда правительства в Иссык-Кульской области. До этого он руководил аппаратом мэрии Бишкека.

Ранее мэр Азиз Суракматов подал в отставку. До этого он назначил на пост первого вице-мэра экс-градоначальника Наримана Тюлеева. По закону он должен исполнять обязанности мэра до выборов нового.

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров принял отставку Азиза Суракматова. Пост главы столицы пока вакантен. Однако на него претендуют неизвестные, называющие себя сторонниками Садыра Жапарова. Среди прочих некий Торохан Жунусбеков.

В Сети появилась аудиозапись, где брат и. о. главы государства уговаривает, предположительно, Торохана Жунусбекова не нарушать закон и не захватывать мэрию.

Мэра Бишкека избирает городской кенеш. Кандидатуры могут выдвигать фракции и коалиция большинства, а также премьер-министр.

Отметим, что выборы градоначальника пока не будут проводиться, потому что за полгода до окончания срока полномочий городского кенеша они не назначаются. Такая норма предусмотрена в Законе «О статусе столицы». БГК должны переизбрать в апреле 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170903/
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