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Общество

Валентина Шевченко возглавила топ-10 лучших женщин-бойцов ММА в СНГ

Портал «ТурСтат» составил рейтинг лучших женщин-бойцов ММА в России и странах СНГ вне зависимости от весовой категории по итогам интернет-опроса любителей смешанных единоборств.

Топ-10 лучших женщин-бойцов ММА (смешанных единоборств) в РФ и странах СНГ составили Валентина Шевченко (Кыргызстан), Лиана Джоджуа (Грузия), Анастасия Янькова (Россия), Мария Агапова (Казахстан), Яна Куницкая (Россия), Александра Албу (Молдова), Антонина Шевченко (Кыргызстан), Лилия Казак (Беларусь), Лилия Шакирова (Узбекистан) и Ирина Алексеева (Россия).

За Валентину Шевченко как лучшего бойца женских ММА в РФ и СНГ отдали 25 процентов голосов, за Лиану Джоджуа — 18 процентов, за Анастасию Янькову — 13 процентов, за Марию Агапову — 9 процентов, за Яну Куницкую — 8 процентов, за Александру Албу — 7 процентов, за Антонину Шевченко — 6 процентов, за Лилию Казак — 6 процентов, за Лилию Шакирову — 4 процента и за Ирину Алексееву — 3 процента.

Рейтинг представлен по результатам интернет-опроса свыше 10 тысяч любителей смешанных единоборств на сайте «ТурСтат» в октябре 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170437/
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