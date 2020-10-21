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Общество

Открытые окна и кондиционеры могут уменьшить риск заражения коронавирусом

Физики выяснили, чтобы уменьшить количество частиц аэрозолей и микрокапель влаги, которые могут переносить коронавирус нового типа в воздухе закрытых помещений, достаточно открыть окно или включить кондиционер. В результате таких частиц может стать меньше в 1,5-2 раза. Результаты расчетов опубликовал научный журнал Physics of Fluids.

Расчеты подтвердили, что значительная доля частиц и капель, которые выдыхают люди в помещении, легко достигает их соседей, так как в среднем они могут преодолевать расстояние в 2-2,5 метра. При этом количество таких частиц можно резко уменьшить, обеспечив приток свежего воздуха и его циркуляцию.

В частности, если открыть окно, то из помещения улетает примерно 40 процентов аэрозольных частиц. Это снижает риск передачи аэрозолей — и, следовательно, вируса — от одного человека к другому. Схожим образом на их количество влияют фильтры кондиционеров. Тем не менее, подчеркивают ученые, для полной защиты от коронавируса этого недостаточно, так как остальные капли и частицы оседают на поверхности стен, столов и других объектов в комнатах.

Для борьбы с ними ученые рекомендуют постоянно мыть руки, использовать антисептические салфетки и другие средства. Подобные меры, как надеются исследователи, помогут уменьшить число заражений при открытии школ и университетов в мире.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170171/
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