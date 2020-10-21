В Кыргызстане за сутки выявили 549 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 125 случаев, Оше — 37, Чуйской области — 53, Ошской — 82, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 24, Джалал-Абадской — 117, Баткенской — 97, Таласской — 10.

С марта в республике зарегистрировали 53 тысячи 459 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.